Cosa vuol dire davvero donare gli organi
E quali garanzie ci sono dalla scelta della donazione al momento del trapianto
Il recente caso del bambino di due anni e mezzo morto a Napoli, in seguito alla gestione scorretta di un trapianto di cuore, ha riportato l’attenzione sulla donazione degli organi, ma ha anche generato molta confusione su una pratica fondamentale per salvare ogni anno la vita di migliaia di persone. Tra la scelta di donare e il momento del trapianto sono previsti molti passaggi, controlli e garanzie, ma niente può azzerare i rischi. Eppure si fa poca comunicazione su questo punto, soprattutto da parte delle istituzioni che dovrebbero occuparsene. Ci occupiamo poi di medaglie e caduta dei gravi.
