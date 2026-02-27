NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Cosa vuol dire davvero donare gli organi

E quali garanzie ci sono dalla scelta della donazione al momento del trapianto

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Il recente caso del bambino di due anni e mezzo morto a Napoli, in seguito alla gestione scorretta di un trapianto di cuore, ha riportato l’attenzione sulla donazione degli organi, ma ha anche generato molta confusione su una pratica fondamentale per salvare ogni anno la vita di migliaia di persone. Tra la scelta di donare e il momento del trapianto sono previsti molti passaggi, controlli e garanzie, ma niente può azzerare i rischi. Eppure si fa poca comunicazione su questo punto, soprattutto da parte delle istituzioni che dovrebbero occuparsene. Ci occupiamo poi di medaglie e caduta dei gravi.

Leggi anche

Il sito informativo sulla donazione organi in Italia Procedura nazionale confezionamento, conservazione, trasporto di reni e campioni biologici a scopo di trapianto Report 2024 del Centro Nazionale Trapianti: Italia ai vertici europei per donazione di organi Trasparenza, efficacia ed efficienza della Rete Nazionale Trapianti dalla sua nascita ai giorni nostri Il sito del Centro nazionale trapiantiLa scivolosa questione del ghiaccio L’Italia aveva promesso medaglie olimpiche resistenti. La scienza aveva altri piani

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ci vuole una scientifica, con Stefano Nazzi

Ci vuole una scientifica, con Stefano Nazzi

La scienza che si fa sulla scena del crimine è molto diversa da come ce la immaginiamo

20 feb 2026 - 59 min
Ho molti animali gay

Ho molti animali gay

Dai coleotteri ai primati non umani, i comportamenti sessuali tra individui dello stesso sesso sono più diffusi di quanto immaginiamo

13 feb 2026 - 37 min
La scivolosa questione del ghiaccio

La scivolosa questione del ghiaccio

Sappiamo da sempre, e spesso dolorosamente, che sul ghiaccio si scivola, ma non sappiamo perché

6 feb 2026 - 29 min
L’intelligenza artificiale tra pazienti e medici

L’intelligenza artificiale tra pazienti e medici

Usiamo sempre di più le AI per cercare informazioni sulla nostra salute, tra grandi opportunità e molti rischi

30 gen 2026 - 28 min
Ci sono anche le banche della pelle

Ci sono anche le banche della pelle

I trapianti di cute sono meno noti di altri, ma possono salvare la vita

23 gen 2026 - 33 min