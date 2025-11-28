Come una persona può smantellare la sanità di mezzo mondo
Ciao, questo episodio di Ci vuole una scienza ti arriva prima del previsto perché la redazione del Post aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti, che inizia alle 6 e dura 24 ore. L’abbiamo registrato, montato e ne abbiamo programmato l’invio prima dell’inizio dello sciopero. Qui puoi leggere perché abbiamo deciso di aderire.
In appena nove mesi da segretario della Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr. ha stravolto buona parte delle istituzioni sanitarie del paese, secondo molti osservatori con conseguenze per la sanità globale. Apparentemente senza controllo, ha insinuato teorie antivacciniste nei CDC, la più importante e ascoltata istituzione sanitaria statunitense, e rispolverato teorie mai provate su una relazione tra autismo e vaccini. La critica più forte e dura nei confronti di Kennedy è arrivata da una sua parente, che ha raccontato che cosa significa essere malati di una grave forma di leucemia mentre viene sgretolato un sistema sanitario. Vediamo poi che cosa si è deciso, di molto deludente, alla conferenza sul clima da poco conclusa a Belém, in Brasile.
– RFK Jr. mette i CDC contro i vaccini
– La battaglia contro il mio sangue
– Vaccino e autismo – CDC
– Gli articoli del Post sulla COP30
– Dovremmo vivere tutti in città? – Futuro Presente
