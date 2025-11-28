NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Come una persona può smantellare la sanità di mezzo mondo

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Ciao, questo episodio di Ci vuole una scienza ti arriva prima del previsto perché la redazione del Post aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti, che inizia alle 6 e dura 24 ore. L’abbiamo registrato, montato e ne abbiamo programmato l’invio prima dell’inizio dello sciopero. Qui puoi leggere perché abbiamo deciso di aderire.
A venerdì prossimo,
la redazione del Post

In appena nove mesi da segretario della Salute degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr. ha stravolto buona parte delle istituzioni sanitarie del paese, secondo molti osservatori con conseguenze per la sanità globale. Apparentemente senza controllo, ha insinuato teorie antivacciniste nei CDC, la più importante e ascoltata istituzione sanitaria statunitense, e rispolverato teorie mai provate su una relazione tra autismo e vaccini. La critica più forte e dura nei confronti di Kennedy è arrivata da una sua parente, che ha raccontato che cosa significa essere malati di una grave forma di leucemia mentre viene sgretolato un sistema sanitario. Vediamo poi che cosa si è deciso, di molto deludente, alla conferenza sul clima da poco conclusa a Belém, in Brasile.

LINK
RFK Jr. mette i CDC contro i vaccini
La battaglia contro il mio sangue
Vaccino e autismo – CDC
– Gli articoli del Post sulla COP30
Dovremmo vivere tutti in città? – Futuro Presente

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Le 12 fatiche della prova di medicina

Le 12 fatiche della prova di medicina

21 nov 2025 - 37 min
Il colesterolo ha fatto anche cose buone

Il colesterolo ha fatto anche cose buone

14 nov 2025 - 33 min
PFAS italiani di ritorno, dall’India

PFAS italiani di ritorno, dall’India

7 nov 2025 - 31 min
La brutta fine di un farmaco per la malattia di Alzheimer

La brutta fine di un farmaco per la malattia di Alzheimer

31 ott 2025 - 35 min
Il collasso ecologico a Gaza

Il collasso ecologico a Gaza

24 ott 2025 - 35 min