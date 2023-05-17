NewsletterPodcast
Alieni estremi, con Donato Giovannelli

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Nelle profondità degli oceani, tra i ghiacci dei poli o nelle pozze geotermiche la vita riesce comunque a svilupparsi e a proliferare, molto più di quanto pensassimo un tempo. Questi luoghi all’apparenza inospitali sono popolati dagli organismi estremofili, che come suggerisce il nome riescono a vivere in ambienti estremi. Studiarli non è semplice: sono necessarie spedizioni nei posti più isolati del pianeta dove vengono raccolti i campioni da esaminare. È quello che fa Donato Giovannelli, professore di Microbiologia all’Università di Napoli “Federico II”, che abbiamo avuto come ospite lo scorso novembre al “Talk” di Napoli. Con lui abbiamo parlato delle sue ricerche, di come si esplorano ambienti estremi e di che cosa possono dirci su mondi lontani, alieni.

