2. La terrazza, di Ettore Scola

Il funerale degli intellettuali è l’altro titolo di questa seconda puntata di un podcast registrato dal vivo: un racconto e un po’ anche un evento, una registrazione con il pubblico dentro, con i tempi, i respiri, i rumori di una serata reale in un teatro. In questa seconda puntata Francesco Piccolo parla del film La terrazza, diretto da Ettore Scola e uscito nel 1980, che racconta il declino dei mestieri intellettuali nella Roma del tempo attraverso la storia di cinque uomini, tutti in preda a una crisi esistenziale, chi per lavoro e chi per amore: uno sceneggiatore, un giornalista, un funzionario della Rai, un produttore cinematografico e un deputato del Partito Comunista Italiano. In un modo o in un altro, tutti e cinque percepiscono la fine di qualcosa, si sentono inutili e ormai incapaci di realizzare quello che immaginavano di fare nella vita.

Allegramente pessimista sarà un podcast in quattro puntate, anzi in quattro serate, ognuna dedicata a un’opera – un romanzo o un film – che aiuti a capire perché l’Italia non è cambiata.