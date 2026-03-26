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  • Giovedì 26 marzo 2026

L’Italia riprova ad andare ai Mondiali

Ci risiamo, alle 20:45 la Nazionale gioca contro l'Irlanda del Nord per tornare dove non va dal 2014: un liveblog per ingannare l'attesa, e seguire poi insieme la partita

Gennaro Gattuso, allenatore dell'Italia, il 16 novembre 2025 (Marco Luzzani/Getty Images)

Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto, con qualche curiosità – soprattutto di calcio, ma non solo di calcio – sulle due squadre, la loro storia e quel che succede negli altri spareggi per i Mondiali.

Liveblog

Eccoci

Buonasera: come forse saprete (altrimenti è ben strano che siate qui), anche questa volta l’Italia non è riuscita a vincere il suo girone di qualificazione per i Mondiali. E quindi eccoci qui per seguire un nuovo psicodramma sportivo collettivo spareggio, che auspichiamo abbia esiti diversi rispetto agli ultimi due spareggi dell’Italia. 

Non sappiamo come finirà, ma intanto un po’ di contesto: com’è che l’Italia è di nuovo agli spareggi, quand’è che le è andata male, chi è già ai Mondiali (e in quali gironi) e chi ancora ci spera.