Buonasera: come forse saprete (altrimenti è ben strano che siate qui), anche questa volta l’Italia non è riuscita a vincere il suo girone di qualificazione per i Mondiali. E quindi eccoci qui per seguire un nuovo psicodramma sportivo collettivo spareggio, che auspichiamo abbia esiti diversi rispetto agli ultimi due spareggi dell’Italia.

Non sappiamo come finirà, ma intanto un po’ di contesto: com’è che l’Italia è di nuovo agli spareggi, quand’è che le è andata male, chi è già ai Mondiali (e in quali gironi) e chi ancora ci spera.