L’Italia riprova ad andare ai Mondiali
Ci risiamo, alle 20:45 la Nazionale gioca contro l'Irlanda del Nord per tornare dove non va dal 2014: un liveblog per ingannare l'attesa, e seguire poi insieme la partita
Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto, con qualche curiosità – soprattutto di calcio, ma non solo di calcio – sulle due squadre, la loro storia e quel che succede negli altri spareggi per i Mondiali.