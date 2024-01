Il video del lancio della zuppa contro la teca della Gioconda

Domenica mattina due attiviste ambientaliste hanno tirato della zuppa contro la teca che protegge la Gioconda, nel museo del Louvre, a Parigi, in Francia. L’intera situazione è stata filmata: le due attiviste hanno tirato il contenuto di due lattine di zuppa contro la teca e poi si sono avvicinate al dipinto per pronunciare un discorso. Hanno chiesto «cos’è più importante, l’arte, o il diritto a un’alimentazione sana e sostenibile?», poi hanno iniziato a criticare il sistema agricolo francese, ma sono state rapidamente oscurate dallo staff del museo, che ha piazzato dei pannelli di tela davanti a loro.

Una si è tolta la giacca, sotto cui aveva una maglietta con su scritto «riposte alimentaire», in italiano “contrattacco” o “reazione alimentare”. Poco dopo l’azione è stata rivendicata con un comunicato, inviato all’agenzia di stampa francese AFP, da un collettivo che si è identificato come Riposte alimentaire: sostiene di voler creare una «campagna di resistenza civile che vuole imprimere un cambiamento radicale alla società sul piano climatico e sociale».

🇫🇷 Deux militantes écologistes ont jeté de la soupe sur la vitre blindée protégeant "La Joconde" au Louvre, en justifiant leur action par leur volonté de promouvoir notamment "le droit à une alimentation saine et durable" #AFPTV ⤵️ 🎥@candavid5 pic.twitter.com/EpWdDUU255 — Agence France-Presse (@afpfr) January 28, 2024

Non è la prima volta che viene lanciato del cibo contro la Gioconda: nel 2022 le era stata lanciata contro una torta. In entrambi i casi il dipinto non ha subito danni, dato che è protetto da una teca di vetro antiproiettile.