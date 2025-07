L’attore Luca Zingaretti sulla moglie del ministro Urso che ha saltato la fila all’aeroporto con la scorta

L’attore Luca Zingaretti ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha raccontato che martedì mattina all’aeroporto di Fiumicino la moglie di un politico italiano ha saltato la fila per depositare il bagaglio da imbarcare in aereo, con l’aiuto della scorta del marito. «È passata davanti a tutti, con la scorta che gli ha fatto: “Prego, prego”. Ma vi dico: ma non vi vergognate? Ma non vi vergognate, neanche per andare in vacanza? Vergognatevi», ha detto l’attore. Zingaretti non ha fatto il nome del politico ma, poche ore dopo la pubblicazione del video, sui giornali è emerso che la donna era Olga Sokhnenko, moglie del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di Fratelli d’Italia.

Urso ha raccontato a Repubblica di aver accompagnato la moglie e il figlio di sette anni in aeroporto, e che lui non è partito con loro. Non ha però confermato se effettivamente la moglie abbia saltato la fila per l’imbarco del bagaglio, e se sia stata aiutata dalla scorta. Ha detto solo, molto vagamente, che «è compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce». Urso ha anche detto di non essersi accorto di nulla perché in quel momento era al telefono, seppur vicino alla moglie. Alla domanda della giornalista Romina Marceca se ritenesse giusto aver saltato la fila non ha risposto.