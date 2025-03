I video dell’evento di wrestling della WWE che ha fatto il tutto esaurito a Bologna

Venerdì sera si è tenuta alla Unipol Arena di Bologna, uno dei palazzetti più grandi in Italia, un evento organizzato dalla principale federazione di wrestling statunitense, la WWE. Non era un evento promozionale ma una delle serate in cui si disputano gli incontri ufficiali della federazione: era da 18 anni che non succedeva, in Italia. La Unipol Arena era piena e le persone presenti hanno mostrato un notevole entusiasmo per i wrestler più famosi: per esempio cantando la canzone con cui è solito entrare sul ring Randy Orton, uno dei più famosi e vincenti wrestler degli ultimi anni. Nel pubblico c’erano anche alcune persone piuttosto famose fra le persone giovani in Italia, come la rapper Anna e lo youtuber Yotobi.