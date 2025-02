In una strada in Inghilterra si sono aperte due grosse voragini

Lunedì in una strada di Godstone, un paesino del Surrey, nel sud dell’Inghilterra, si è aperta una voragine, che nel giro di due giorni è diventata lunga circa 20 metri: a questa poco dopo si è aggiunto un secondo buco che ha fatto sprofondare completamente il giardino di una casa. Le cause dello sprofondamento del terreno non sono state ancora accertate, ma potrebbero avere a che fare con la presenza di cunicoli minerari nel sottosuolo della cittadina. Le foto dei buchi mostrano che si sono riempiti d’acqua.

Le voragini hanno portato all’evacuazione temporanea di una trentina di case, per il timore che le condutture esposte possano causare delle esplosioni. Le case della zona sono state costruite tre anni fa sul sito di un’ex cava.