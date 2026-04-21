I pesanti insulti di un conduttore televisivo russo contro Giorgia Meloni, in italiano

Vladimir Solovyev, giornalista e conduttore televisivo russo, ha insultato pesantemente la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni in una puntata del programma che conduce, Polnyj Kontakt (qualcosa come “contatto completo”). Inserendo parole e frasi italiane in un discorso in russo, ha definito Meloni «vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata, Giorgia “puttameloni”», una «brutta donnuccia, cattiva».

Il video di Solovyev ha cominciato a circolare moltissimo online e a essere citato dai giornali italiani martedì pomeriggio, e quasi subito il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto su X di aver fatto convocare l’ambasciatore russo Aleksey Vladimirovich Paramonov «per esprimere formali proteste».

Solovyev

Nel video Solovyev ha accusato Meloni in russo di essere una «carogna fascista che ha tradito i propri elettori candidandosi con slogan ben diversi». Ha poi aggiunto, sempre riferendosi a Meloni, che «tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà».

Solovyev, noto per il suo nazionalismo e per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin, è considerato uno dei principali portavoce della propaganda e della disinformazione russa, e dal 2005 conduce anche il programma Domenica sera, che va in onda su Rossija 1, il principale canale della televisione pubblica russa. In questi anni si è fatto conoscere per le sue dichiarazioni spesso polemiche e aggressive su numerose questioni, così come per alcune critiche piuttosto violente nei confronti dell’Europa, della Nato e dei leader di altri paesi.