Il video di un topo che “riordina” il capanno degli attrezzi di un fotografo

Rodney Holbrook, un fotografo 75enne che vive in Galles, nel Regno Unito, ha detto di aver notato che alcuni oggetti che lasciava sparsi nel suo capanno degli attrezzi finivano la mattina dopo dentro una scatola, senza che lui li avesse spostati. Il fenomeno è andato avanti per due mesi, prima che Holbrook decidesse di piazzare una telecamera per le riprese notturne nel capanno.

I video ottenuti mostrano un topo che mette spontaneamente una serie di oggetti, fra cui mollette, viti e bulloni dentro a una scatola lasciata sul tavolo. Secondo Holbrook, il topo lo fa per poter nascondere delle noci nella scatola.

Holbrook ha detto poi di aver lasciato volontariamente oggetti diversi sul tavolo, per vedere quali sarebbero stati messi a posto. Ha anche aggiunto che ormai non si prende neanche il disturbo di riordinare perché «99 volte su cento il topo riordinerà nel corso della notte».

Peraltro non è la prima volta che Holbrook ha a che fare con un topo che mette a posto gli oggetti in un capanno degli attrezzi: nel 2019 fu contattato da Steve Mckears, un suo amico che vive in Inghilterra, per montare una telecamera notturna nel suo capanno. Anche in quel caso capitava che gli oggetti lasciati in giro finissero in una scatola, e anche in quel caso i video mostrarono che a riordinare era un topo.