C’è un video piuttosto eccezionale che sembra mostrare la rottura di una faglia nel terremoto in Myanmar

Il terremoto di magnitudo 7.7 che alla fine di marzo ha causato la morte di più di tremila persone in Myanmar ha fratturato la crosta terrestre in una lunga “faglia trascorrente”, cioè separando due masse di roccia in senso orizzontale. È un fenomeno noto e illustrato in tutti i manuali di geologia (anche quelli scolastici), ma di cui forse finora non esistevano video. Per questo negli ultimi giorni moltissimi geologi hanno commentato un video di 27 secondi in cui invece sembra proprio che si veda la creazione della faglia in Myanmar. Il Mondo dei Terremoti, un account divulgativo su X, ha commentato il video scrivendo che «entra di diritto nella storia della geologia» e che «è come se le illustrazioni dei libri di geologia prendessero vita».

Il video è stato condiviso su Facebook l’11 maggio da un ingegnere di Singapore, Htin Aung, che ha scritto che è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza di un impianto fotovoltaico dell’azienda GP Energy Myanmar a Tha Pyay Wa, più o meno a metà strada tra Mandalay, la grande città vicina all’epicentro del terremoto, e Naypyidaw, la capitale del Myanmar. Dopo circa 14 secondi dall’inizio del video si vede il paesaggio sulla destra del cancello spostarsi di alcuni metri.

Lungo la faglia del Myanmar, detta faglia di Sagaing, si incontrano due placche tettoniche, la placca della Sonda e la placca birmana. La faglia attraversa il Myanmar da nord a sud e come la famosa faglia di San Andreas, in California, è una faglia trascorrente.