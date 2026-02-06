Il video con Sergio Mattarella su un tram guidato da Valentino Rossi, per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è presente allo stadio di San Siro, è stato protagonista anche di un breve videoclip.

Nel video si vede una persona di spalle in un tram di Milano, mentre altre si muovono intorno. A un certo punto il passeggero misterioso si china per raccogliere un peluche e si scopre che è Mattarella, che sorride. Al capolinea di San Siro, Mattarella saluta il conducente del tram, che è l’ex pilota di MotoGP Valentino Rossi, famosissimo in tutto il mondo e uno dei più vincenti di sempre.

È un cameo per certi versi simile a quello che fece la regina Elisabetta per la cerimonia delle Olimpiadi di Londra 2012, quando comparve in un video con Daniel Craig che interpretava 007.