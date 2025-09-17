Il video del salto in lungo con cui Mattia Furlani ha vinto la prima medaglia d’oro dell’Italia ai Mondiali di atletica

Il saltatore italiano Mattia Furlani, 20 anni, ha vinto la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera, che si stanno tenendo a Tokyo. Per l’Italia è il primo oro di questa edizione, dopo due argenti e due bronzi. Al quinto tentativo (su sei) Furlani ha fatto un salto di 8,39 metri, superando il giamaicano Tajay Gayle (8,34 metri) e il cinese Shi Yuhao (8,33 metri) e migliorando di un centimetro anche il suo record personale. Lo scorso marzo Furlani aveva vinto la medaglia d’oro anche ai Mondiali indoor, saltando 8,30 metri.