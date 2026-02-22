Il video di Roberto Bolle che balla sospeso in aria alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Uno dei momenti che più si sono fatti notare durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina ha avuto per protagonisti la cantante italiana Joan Thiele, che ha cantato una reinterpretazione de “Il Mondo” di Jimmy Fontana, e il celebre ballerino Roberto Bolle. La parte di cerimonia con l’esibizione era intitolata “A beautiful land: water cycle” ed è stata presentata come una “ode all’acqua” dedicata appunto all’acqua – e quindi alla neve e al ghiaccio – e più in generale alla natura. Bolle ha danzato sospeso in aria, dentro una struttura ad anello. Poi è arrivato a terra, continuando a danzare.