Il video dello scontro fra un piccolo aereo e un parapendio

Una parapendista austriaca ha pubblicato il video di un incidente eccezionale e impressionante capitatole sabato: un piccolo aereo ha travolto il suo parapendio tranciandolo in due, costringendola ad atterrare con il paracadute di emergenza.

L’incidente è avvenuto sopra alle alpi austriache. Dopo l’impatto la parapendista reagisce prontamente e lancia a mano il paracadute di emergenza. L’urto con l’aereo la fa vorticare per qualche secondo prima che si stabilizzi, mentre i pezzi del paracadute lacerato rimangono a mezz’aria dietro di lei. Dopo circa un minuto di discesa tocca bruscamente terra su un sentiero evitando di poco alcuni alberi. Appena dopo l’atterraggio la si sente dire in tedesco austriaco: «Accidenti! almeno sono viva, questo è l’importante». Ha detto di essersela cavata con qualche ematoma.

La parapendista, che pubblica di frequente video dei suoi voli, riprende la discesa fino all’atterraggio con una telecamera a 360°, un tipo di telecamera che cancella automaticamente dall’inquadratura il bastone con cui viene impugnata.

Il parapendio è una specie di paracadute a forma di vela che si può usare per volare sfruttando le correnti ascensionali (i flussi di aria che si sollevano rispetto alla terra), e a differenza di un normale paracadute può rimanere in aria diverse ore di seguito. La parapendista ha identificato l’aereo che le ha tranciato il parapendio come un Cessna 172, un piccolo aereo molto diffuso per i voli turistici e l’addestramento dei piloti. Lo pilotava un 28enne austriaco, che ha detto di non aver potuto evitare la donna.