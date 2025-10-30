Il turbolento video girato nell’aereo che è entrato nell’uragano Melissa per studiarlo 

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha diffuso un video che ritrae le fortissime turbolenze sperimentate dall’aereo di studiosi che sono entrati all’interno dell’uragano Melissa, la tempesta tropicale più forte registrata quest’anno, per studiarlo. Nel video si vedono le persone a bordo dell’aereo che vengono sballottate su e giù e si reggono forte mentre l’aereo attraversa la tempesta: benché rischioso, entrare in un uragano del genere con un aereo permette di raccogliere dati molto importanti per fare nuove scoperte sul modo in cui funzionano cicloni, uragani e altri fenomeni atmosferici estremi.

La NOAA è l’agenzia federale statunitense specializzata nello studio e nella gestione dei fenomeni atmosferici, e Melissa è la devastante tempesta che negli ultimi giorni ha attraversato vari paesi dei Caraibi provocando decine di morti e grossi danni, distruggendo edifici e infrastrutture, fatto cadere alberi e tralicci elettrici e del telefono e allagato strade.

Conoscere meglio questi fenomeni è fondamentale per adottare strumenti per proteggere e aiutare le persone e i luoghi colpiti. Tempeste estreme come Melissa sono inoltre rare da studiare, proprio per via della loro eccezionalità.

