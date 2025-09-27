Il video che ha fatto sospendere un agente della criticata agenzia statunitense per il controllo delle frontiere

Venerdì un agente della criticata agenzia federale statunitense per il controllo delle frontiere, l’ICE, è stato sospeso dopo che un video in cui spinge violentemente una donna era circolato moltissimo online. Il video è stato girato proprio venerdì nei corridoi di un tribunale di Manhattan e mostra l’uomo mentre spinge violentemente per terra una donna ecuadoregna, Monica Moreta-Galarza, che stava protestando per l’arresto del marito da parte di alcuni agenti dell’ICE. Dopo la spinta, Moreta-Galarza è stata brevemente ricoverata in ospedale per via delle ferite ricevute.

Una portavoce del dipartimento federale della Sicurezza interna, da cui dipende l’ICE, ha definito il comportamento dell’agente «inaccettabile» e annunciato un’inchiesta interna nei suoi confronti. Dall’inizio del secondo mandato di Trump l’ICE è stata ripetutamente accusata di brutalità e abusi nei confronti delle persone migranti.