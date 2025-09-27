NewsletterPodcast
  Sabato 27 settembre 2025

Il video che ha fatto sospendere un agente della criticata agenzia statunitense per il controllo delle frontiere

Venerdì un agente della criticata agenzia federale statunitense per il controllo delle frontiere, l’ICE, è stato sospeso dopo che un video in cui spinge violentemente una donna era circolato moltissimo online. Il video è stato girato proprio venerdì nei corridoi di un tribunale di Manhattan e mostra l’uomo mentre spinge violentemente per terra una donna ecuadoregna, Monica Moreta-Galarza, che stava protestando per l’arresto del marito da parte di alcuni agenti dell’ICE. Dopo la spinta, Moreta-Galarza è stata brevemente ricoverata in ospedale per via delle ferite ricevute.

Una portavoce del dipartimento federale della Sicurezza interna, da cui dipende l’ICE, ha definito il comportamento dell’agente «inaccettabile» e annunciato un’inchiesta interna nei suoi confronti. Dall’inizio del secondo mandato di Trump l’ICE è stata ripetutamente accusata di brutalità e abusi nei confronti delle persone migranti.

