I video del derby di Praga interrotto dall’invasione di campo dei tifosi dello Slavia

Sabato in Repubblica Ceca il derby fra le squadre di calcio di Praga, lo Slavia e lo Sparta, è stato interrotto nei minuti di recupero perché diverse decine di tifosi dello Slavia sono entrati in campo, molti con fumogeni accesi e alcuni sparando fuochi d’artificio e petardi contro le tribune dello Sparta. Lo Slavia era in vantaggio per 3-2 ma dato che la partita non si è conclusa nessuna delle due squadre è stata dichiarata vincitrice.

Lo Slavia è in testa al campionato ceco e vincendo il derby avrebbe potuto assicurarsi matematicamente la vittoria dello Scudetto. Il comitato disciplinare del calcio ceco ha detto di non aver ancora deciso come sanzionare la squadra, e che potrebbe annunciarlo martedì: lo Slavia rischia una multa o anche di perdere a tavolino la partita.

Intanto il club, che ha condannato i disordini, ha deciso di bandire a vita dal suo stadio il tifoso identificato come responsabile di un’aggressione in campo al portiere dello Sparta, Jakub Surovcik, colpito al volto da un petardo, e tutte le altre persone che identificherà come coinvolte nell’invasione di campo. Surovcik ha detto che farà causa a chi lo ha aggredito.

I derby di Praga sono spesso agitati: Sparta e Slavia sono due squadre molto antiche e vincenti, e la loro competizione è assai sentita fra i tifosi della città. La partita di sabato si teneva nello stadio dello Slavia, e i tifosi dello Sparta erano ospiti. Lo Sparta è secondo nella classifica del campionato ceco.