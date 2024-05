I video dell’enorme concerto di Madonna a Rio de Janeiro

Sabato la celebre popstar statunitense Madonna si è esibita nella spiaggia di Copacabana di Rio de Janeiro, in Brasile, nell’ultimo concerto di un lungo tour mondiale in cui ha suonato soprattutto le canzoni per cui diventò famosissima fra gli anni Ottanta e Novanta: un concerto gratuito e, anche per questo motivo, enormemente partecipato.

In termini di pubblico, è stato il concerto più importante dell’intera carriera di Madonna: Riotour, il dipartimento del turismo del comune, ha stimato che hanno partecipato al concerto circa 1 milione e 600mila persone.

Per fare un paragone, è una cifra che supera di dieci volte il precedente record di pubblico registrato da Madonna, che prima di Rio spettava al concerto al Parc des Sceaux di Parigi del 1987 (più o meno 130mila persone). Sui social sono stati pubblicati diversi video del concerto ripresi dai droni, che danno un’idea dell’enormità della folla radunatasi sulla spiaggia di Copacabana.

Sul New York Times Flávia Milhorance e Julia Jacobs hanno scritto che il concerto di Madonna è stato «un momento fondamentale per i concerti dal vivo a livello globale», non soltanto per l’enorme quantità di persone che ha radunato, ma anche per la sua gratuità, un fatto piuttosto raro «in un’epoca di prezzi astronomici dei biglietti e di costi di produzione in aumento per gli spettacoli più importanti».

Negli anni la spiaggia di Copacabana ha ospitato altri concerti molto partecipati: il più grande in assoluto fu quello del cantautore britannico Rod Stewart nel Capodanno del 1994, che attirò più di 4 milioni di persone.