Il video di Cole Tomas Allen che supera i controlli e spara a un agente durante la cena dei corrispondenti a Washington

È stato pubblicato un video che mostra immagini inedite di Cole Tomas Allen, l’uomo di 31 anni arrestato dopo aver sparato all’esterno dell’hotel di Washington dove si stava svolgendo la cena dei corrispondenti della Casa Bianca.

La prima parte delle immagini mostra Allen mentre ispeziona alcune aree dell’hotel, tra cui la palestra e un corridoio, la sera prima dell’evento; nella seconda lo si vede superare di corsa un metal detector e sparare contro un agente del Secret Service, durante la cena dei corrispondenti. Il video è stato pubblicato dalla procuratrice generale di Washington DC Jeanine Pirro.

Allen è stato incriminato per tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti, e rischia l’ergastolo. È accusato anche di trasporto di arma da fuoco con l’obiettivo di compiere un reato grave e di uso di arma da fuoco in un reato violento. Allen fa l’insegnante ed è originario di Torrance, in California, vicino a Los Angeles. L’agente del Secret Service che aveva colpito indossava un giubbotto antiproiettile ed è sopravvissuto. Il procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche ha detto che l’agente ferito ha sparato cinque colpi contro Allen, senza colpirlo.

È la seconda persona che viene incriminata per aver tentato di uccidere Trump nel suo secondo mandato: a febbraio è stato condannato all’ergastolo Ryan Wesley Routh, che durante la campagna elettorale del 2024 si era appostato per ore con un fucile nel golf club di proprietà di Trump a West Palm Beach, in Florida. L’attentato fu sventato, ma secondo i giudici stava solo aspettando di avere Trump sotto tiro per sparare.