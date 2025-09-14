I primi campionati mondiali per autisti di tram, a Vienna

L’Austria, che giocava in casa, ha vinto la prima edizione del Tram Driver World Championship, cioè i campionati mondiali per autisti di tram che sono stati sabato a Vienna. In totale hanno partecipato squadre di 25 paesi da sei continenti, principalmente delle aziende dei trasporti delle rispettive capitali, inclusa quella ungherese di Budapest che nel 2024 aveva vinto il titolo europeo. C’era anche l’Italia, rappresentata da Firenze e arrivata undicesima (il secondo e terzo posto è stato rispettivamente di Polonia e Norvegia).

Hello from Vienna where, like all the cool kids, I’m at the World Tram Driving Championships! It’s like It’s A Knockout, but with trams, and it’s absolutely bloody wonderful! Agreeable vantage point found by the tram bowling. pic.twitter.com/phfalORD05 — Capt. Osbert Twinge, Bt. KCB. (@RMcCarthy86) September 13, 2025



Come funziona il bowling per tram

Concretamente gli autisti non si portano i tram da casa, ma gareggiano sui mezzi della città che ospita i campionati, in questo caso su quelli della Wiener Linien, l’azienda che ha proposto di trasformare la competizione europea, che esisteva dal 2012, in una mondiale. Le gare prevedono otto discipline, tra cui frenare con delicatezza per non versare l’acqua di un recipiente agganciato sul muso del tram o una versione del curling in cui bisogna spingere una bicicletta fino a una posizione precisa. Quella più spettacolare e apprezzata dal pubblico è comunque il bowling (nel video qui sopra), in cui il tram deve colpire una grossa palla per abbattere dei birilli gonfiabili.