Il video di Armand Duplantis che batte il record del mondo di salto con l’asta per la dodicesima volta

Per la dodicesima volta lo svedese Armand Duplantis ha battuto il record del mondo di salto con l’asta, grazie a un salto di 6 metri e 28 centimetri nella Diamond League, un’importante serie di incontri internazionali di atletica leggera. Domenica la gara si svolgeva peraltro a Stoccolma, in Svezia, il paese di Duplantis.

Duplantis ha 25 anni ed è di gran lunga il miglior saltatore con l’asta al mondo. Stabilì il suo primo record del mondo nel 2020 a Torun, in Polonia, con un salto di 6,17 metri: da allora si è migliorato altre 11 volte, ogni volta di un centimetro, cosa che permette a lui di guadagnare più soldi e agli eventi a cui partecipa di raccogliere attenzioni e sponsor. La World Athletics, la federazione internazionale di atletica, assegna cospicui premi a chi stabilisce nuovi record: quest’anno il minimo per la Diamond League è di 50mila dollari (circa 43mila euro).

A giudicare dai suoi salti, Duplantis sembra in grado di alzare ulteriormente il suo record. Per dare un’idea della sua superiorità rispetto a tutti gli altri saltatori con l’asta in attività, alla Diamond League di Stoccolma il secondo e il terzo hanno fatto rispettivamente un salto di 5 metri e 90 (l’australiano Kurtis Marschall) e di 5 metri e 80 (il nederlandese Menno Vloon).