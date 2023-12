La pubblicità con cui Valerio Lundini annuncia il suo nuovo programma

Mercoledì il comico Valerio Lundini ha annunciato il suo nuovo programma, che ha presentato con un breve video condiviso sul profilo Instagram: si chiamerà “Faccende complicate” e andrà in onda su RaiPlay dal prossimo 12 gennaio. Lundini ha 37 anni e negli ultimi anni ha ottenuto molti apprezzamenti sia per il programma “Una pezza di Lundini”, sia come autore e ospite di diverse altre trasmissioni in radio e in tv.

