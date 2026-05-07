Il video in cui Valditara dice che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalle Brigate Rosse

Giovedì, durante un incontro con alcuni giornalisti, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha detto che Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana e fratello dell’attuale presidente della Repubblica morto nel 1980, fu ucciso dal gruppo terroristico delle Brigate Rosse (e non da membri dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, come effettivamente accadde). Valditara si è corretto subito dopo parlando con l’Ansa, dicendo che si era trattato di un lapsus. Il ministro si trovava in Irpinia per partecipare all’inaugurazione di una scuola, dedicata proprio a Piersanti Mattarella. Il video, pubblicato inizialmente da Repubblica, sta circolando ampiamente sui social. Valditara ha definito la pubblicazione del video «uno sciacallaggio ignobile» nei suoi confronti.