«Aspetto le dimissioni di Mattarella eh»

Giovedì un uomo è salito sul palco del teatro Franco Parenti, a Milano, dove era in corso un comizio di Fratelli d’Italia in vista del referendum sulla riforma della magistratura. Lo ha fatto poco prima che parlasse la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a cui si è presentato («Musumeci, Orazio Maurizio») e a cui ha regalato un libro. Meloni, sorpresa, lo ha salutato e ringraziato. Poi lui ha detto, sempre rivolgendosi a lei, di aspettare «le dimissioni» del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni a quel punto è rimasta interdetta e ha rivolto al pubblico un’espressione delle sue, evidentemente perplessa.

L’uomo è stato poi identificato dalla Digos, un reparto specializzato della polizia: si chiama Orazio Maurizio Musumeci, è originario di Catania ma vive a Pavia. Sul suo profilo Facebook si definisce «direttore generale di Enel Spa» (ruolo che però non ha mai assunto) e «amministratore non delegato tecnico dello stato superpartes dal 2007». Sui suoi profili sponsorizza anche una «accademia politica» con lezioni di public speaking e sulla costruzione di una campagna elettorale.

Sembra che l’uomo sia salito sul palco abbastanza agevolmente, semplicemente mettendosi in prima fila e poi salendo al momento dell’ingresso di Meloni. Il libro che le ha regalato l’ha scritto lui ed è intitolato Il tredicesimo presidente (finora si sono succedute nella carica di presidente della Repubblica 12 persone). Sulla copertina lui si definisce «onorevole», pur non avendo mai avuto nessuna carica in parlamento.

Musumeci peraltro aveva annunciato il suo intervento con un video su Facebook in cui aveva detto di essere in partenza «per un faccia a faccia con l’onorevole Meloni», per incontrarla la prima volta e farle una «sorpresa».