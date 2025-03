La tredicenne che ha esordito nella Serie A2 di pallavolo

Sabato pomeriggio durante la partita di Serie A2 femminile di pallavolo tra Casalmaggiore e Concorezzo per la squadra di casa ha esordito Arianna Manfredini, che ha 13 anni e 4 mesi ed è diventata la più giovane debuttante nella storia della Serie A (che comprende Serie A1 e Serie A2).

Manfredini è entrata nel terzo set sul 24-16 per Casalmaggiore, già in vantaggio di due set nella partita valida per la pool salvezza del campionato, che al termine della stagione regolare si divide in due gironi, la pool promozione tra le prime dieci e la pool salvezza con le ultime dieci. Di ruolo fa la libera, cioè la giocatrice che sta solamente in seconda linea e ha il compito di ricevere le battute e difendere gli attacchi avversari. Compirà 14 anni a novembre e frequenta la terza media; il giorno dopo l’esordio in A2 ha giocato le finali regionali con la squadra under 16.