Il rapper Travis Scott ha fatto cantare Kanye West al suo concerto al Circo Massimo

Lunedì si è tenuto al Circo Massimo di Roma un attesissimo concerto del rapper americano Travis Scott, tra i più talentuosi e seguiti della sua generazione, a cui hanno partecipato circa 60mila persone (era stato peraltro annunciato a sorpresa soltanto la settimana scorsa). A un certo punto Scott ha chiamato con sé Kanye West, che a sua volta è stato uno dei rapper più apprezzati e importanti degli ultimi 15 anni ma che da diverso tempo è isolato e ostracizzato dallo show business, dopo anni di dichiarazioni e comportamenti fortemente controversi e sconsiderati e dopo diverse uscite apertamente antisemite. West non si esibiva dal vivo da oltre un anno, e quindi la sua comparsa è stata accolta con sorpresa ed entusiasmo dai fan. Hanno cantato “Praise God”, dal disco di West Donda, e poi “Can’t Tell Me Nothing”, un classico del suo repertorio.