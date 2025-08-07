Il primo trailer di The Paper, serie spinoff di The Office

È online il primo trailer di The Paper, serie spinoff della versione statunitense di The Office, il celebre mockumentary (finto documentario) di metà anni Duemila che continua a essere una delle serie tv comiche più amate e citate ancora oggi. The Paper andrà in onda su Peacock, il servizio di streaming di NBC, a partire dal 4 settembre e sarà un “finto documentario” sulla redazione di un quotidiano malandato ambientato nello stesso universo in cui esiste la Dunder Mifflin, l’azienda al centro dell’originale. Il quotidiano al centro di The Paper si chiama Toledo Truth Teller, e la serie ha lo stesso produttore di The Office, Greg Daniels. Fra gli attori principali ci sono Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore.

Fra il 2001 e il 2002 la prima versione di The Office fu quella britannica, ma quella statunitense, adattata da Daniels, fu la più longeva e conosciuta: è andata in onda tra il 2005 e il 2013 per nove stagioni proprio su NBC.