Il trailer del biopic su Bruce Springsteen, con Jeremy Allen White

È stato diffuso il trailer del film biografico su Bruce Springsteen, Deliver Me from Nowhere, che uscirà negli Stati Uniti a ottobre. Il film parla in particolare del periodo in cui uscì il disco Nebraska (del 1982), quello che contiene Atlantic City. Il ruolo di Springsteen è interpretato da Jeremy Allen White, uno degli attori più popolari degli ultimi anni: è il protagonista della serie tv The Bear. Nel film c’è anche Jeremy Strong (quello di Succession) nel ruolo di Jon Landau, manager di Springsteen.

– Leggi anche: C’è un motivo se siamo circondati dai biopic musicali