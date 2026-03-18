Il trailer del terzo film di “Dune”

Martedì Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di Dune – Parte 3, il terzo film tratto dalla celebre saga di romanzi di fantascienza scritta da Frank Herbert, che uscirà al cinema il 17 dicembre. È diretto dal regista franco-canadese Denis Villeneuve, che si era già occupato dei due capitoli precedenti, e nel cast ci sono di nuovo Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Anya Taylor-Joy e Florence Pugh.

Il film è l’adattamento del terzo romanzo del ciclo di Herbert, Messia di Dune. È ambientato dodici anni dopo gli eventi di Dune – Parte 2 e racconta una cospirazione della Gilda spaziale, l’organizzazione che gestisce i trasporti tra i diversi sistemi solari della galassia in cui è ambientato Dune. Qui sotto i trailer in italiano e in inglese.