Il trailer di “Le avventure di Cliff Booth”, sequel di “C’era una volta a… Hollywood” diretto da David Fincher con Brad Pitt

Durante lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl, fra domenica e lunedì, è stato trasmesso il primo trailer di Le avventure di Cliff Booth, il nuovo film di David Fincher con Brad Pitt come protagonista. È un sequel di C’era una volta a… Hollywood, il film del 2019 di Quentin Tarantino, che ne ha scritto la sceneggiatura. È ambientato negli anni Sessanta a Hollywood e segue l’omonimo personaggio, interpretato da Brad Pitt, uno stuntman che in questo film diventa un tuttofare nell’industria del cinema, alle prese con varie peripezie.

Fincher è stato il regista di numerosi film e serie molto apprezzati da pubblico e critica, fra cui The Social Network e Fight Club, in cui collaborò con Pitt. Il film è prodotto da Netflix e la sua data di uscita non è ancora stata annunciata.

– Leggi anche: Lo spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl è stato all’altezza delle aspettative