NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Il trailer di “Le avventure di Cliff Booth”, sequel di “C’era una volta a… Hollywood” diretto da David Fincher con Brad Pitt

Durante lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl, fra domenica e lunedì, è stato trasmesso il primo trailer di Le avventure di Cliff Booth, il nuovo film di David Fincher con Brad Pitt come protagonista. È un sequel di C’era una volta a… Hollywood, il film del 2019 di Quentin Tarantino, che ne ha scritto la sceneggiatura. È ambientato negli anni Sessanta a Hollywood e segue l’omonimo personaggio, interpretato da Brad Pitt, uno stuntman che in questo film diventa un tuttofare nell’industria del cinema, alle prese con varie peripezie.

Fincher è stato il regista di numerosi film e serie molto apprezzati da pubblico e critica, fra cui The Social Network e Fight Club, in cui collaborò con Pitt. Il film è prodotto da Netflix e la sua data di uscita non è ancora stata annunciata.

– Leggi anche: Lo spettacolo di Bad Bunny al Super Bowl è stato all’altezza delle aspettative

Tag: brad pitt-david fincher-quentin tarantino

Consigliati