L’esibizione a sorpresa di Tracy Chapman ai Grammy

Nella notte tra domenica e lunedì a Los Angeles si è tenuta la cerimonia per l’assegnazione dei Grammy, i principali premi dell’industria discografica statunitense. Durante la serata si è esibita dal vivo anche la cantautrice statunitense Tracy Chapman: un fatto piuttosto eccezionale, dato che non appariva in televisione da 9 anni.

Per l’occasione Chapman ha suonato “Fast Car”, uno dei suoi brani più famosi, insieme al musicista country statunitense Luke Combs, che negli ultimi anni l’aveva cantata spesso durante i suoi concerti.

Tracy Chapman and Luke Combs – Fast Car#GRAMMYs pic.twitter.com/WWztcov2tJ — Craig R. Brittain (@RealBrittain) February 5, 2024

L’esibizione di Chapman, che ha 59 anni, è stata un momento molto emozionante e apprezzato dal pubblico: per esempio, in diversi video si vedono Taylor Swift, Lana Del Rey e Meryl Streep cantare delle strofe di “Fast Car” con un certo trasporto.

meryl streep, taylor swift, and lana del rey singing along to fast car by tracy chapman and luke combs#GRAMMYs pic.twitter.com/y9AAB6CPNk — 𝗲𝘃𝗮✨ (@kellmanstreep) February 5, 2024

Sul palco assieme a Chapman c’erano Denny Fongheiser e Larry Klein, i musicisti che hanno suonato la batteria e il basso nella registrazione originale del brano. Chapman non appariva in televisione dal 2015, quando suonò “Stand by Me” nel Late Show di David Letterman.