Il video degli SWAT che sfondano la cabina di un camion in Texas per arrestare l’autista

Mercoledì attorno alle 15:30 una squadra degli SWAT (Special Weapons And Tactics), l’unità speciale che si occupa di operazioni particolarmente pericolose, ha utilizzato un mezzo armato per sfondare la cabina di un grosso camion che aveva fatto fermare su un’autostrada del Texas, per arrestare l’autista. Quando gli agenti della polizia texana gli avevano intimato di fermarsi l’uomo si era rifiutato di farlo, e aveva cominciato a fare una serie di manovre pericolose; in un secondo momento si era rifiutato di scendere dal mezzo nonostante la polizia fosse riuscita a bucargli le gomme, così era stata chiamata un’unità speciale per tirarlo fuori.

Al momento non è chiaro come mai la polizia stesse cercando di fermare il camion. Lo sceriffo della contea di Harris Ed Gonzalez ha detto che il conducente, che è stato infine arrestato, sembrava avere «qualche tipo di grave invalidità».