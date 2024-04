Lo spot del Parlamento Europeo per incoraggiare la partecipazione alle elezioni di giugno

Lunedì il Parlamento Europeo ha diffuso il proprio spot elettorale per incoraggiare i cittadini e le cittadine europee a votare alle prossime elezioni europee, in programma tra il 6 e il 9 giugno. Lo spot, intitolato Usa il tuo voto. O altri decideranno per te, dura quattro minuti ed è ambientato in un set cinematografico in cui alcune persone anziane vengono intervistate da un gruppo di persone più giovani. I protagonisti e le protagoniste condividono i propri ricordi, raccontando episodi di vita vissuta durante due importanti momenti della storia recente dell’Unione Europea: la Seconda guerra mondiale e il crollo dell’Unione Sovietica.

Lo spot intreccia primi piani degli anziani e delle anziane intente a raccontare con quelli dei giovani intenti ad ascoltarli, oltre a stralci di riprese e immagini storiche dei momenti che man mano vengono raccontati. Le persone intervistate parlano nella loro lingua madre, e lo spot è sottotitolato in inglese. Durante il racconto tutti invitano chi ascolta a non dare per scontata la democrazia e ad agire per sostenerla e proteggerla. Lo spot si conclude col messaggio che gli dà il titolo: «Usa il tuo voto o altri decideranno per te».