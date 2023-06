Ci sono più versioni di “Spider-Man: Across the Spider-Verse” nei cinema

Mercoledì le bianche scogliere di Dover, che si affacciano sul canale della Manica a sud dell’Inghilterra, sono state illuminate in modo piuttosto spettacolare con una serie di strisce di colori diversi che rappresentano le temperature medie registrate nel Regno Unito dal 1884 al 2022. Il blu è associato alle temperature più fredde della media, il rosso alle temperature più calde della media: com’è evidente dalla rappresentazione, le temperature si sono alzate in maniera preoccupante negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico.

BREAKING: the White Cliffs of Dover have been illuminated with the UK 'warming stripes' for #ShowYourStripes day!

These stripes represent the UK average temperature from 1884 to 2022 with blue colours for colder years and red colours for hotter years.https://t.co/LW5Kgrr8w3 pic.twitter.com/kx6vt2Z3ra

— Ed Hawkins (@ed_hawkins) June 20, 2023