Fiorello ha fatto ballare la conduttrice del Tg1 Sonia Sarno sulle canzoni di “Grease” a Viva Rai2!

Nella puntata andata in onda venerdì mattina del programma Viva Rai2! condotto da Fiorello, la conduttrice del Tg1 Sonia Sarno ha ballato in una coreografia vestita da Sandy, la protagonista del musical del 1978 Grease. Inizialmente si è vista Sarno con la scrivania e lo sfondo tipici del telegiornale, subito dopo la giornalista si è strappata i vestiti rivelando un costume nero, e ha iniziato a ballare You’re The One That I Want e We Go Together, tratte dal musical.

Non è la prima volta che Fiorello convince Sarno a ballare in televisione: qualche mese fa il comico, ospite del Tg1, aveva ballato con lei La notte vola di Lorella Cuccarini. Non è neanche la prima volta che in questa edizione di Viva Rai2! Fiorello convince personaggi della televisione e dello spettacolo a cimentarsi in piccole esibizioni estemporanee nei dintorni del Foro Italico di Roma, dove viene registrato il programma. Di recente Pierfrancesco Favino ha recitato Leopardi per strada, per esempio, e Alessia Marcuzzi ha ballato tra le macchine, sempre nello stesso tratto di fronte al Foro Italico.