Qualcuno ha ricreato la “vecchia” MTV in un sito

Da qualche giorno è online un sito che riprende in tutto e per tutto lo stile dei canali “all music” di MTV, quelli dedicati alla trasmissione di videoclip 24 ore su 24, che nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio sono stati dismessi in Italia, Francia, Regno Unito e altri paesi in Europa. Si chiama MTV Rewind, ha uno stile vintage e chiaramente ispirato agli anni Ottanta.

Contiene migliaia di contenuti, dai video d’epoca a quelli più recenti, e ha un intento chiaramente nostalgico: il primo che parte in automatico entrando nel sito è ovviamente “Video Killed the Radio Star” dei Buggles, con cui l’emittente inaugurò le trasmissioni nel 1981. Poi gli altri procedono casualmente e “a rotazione”, nello stile della vecchia MTV.

Ci sono anche sezioni suddivise per decennio, dagli anni Settanta al 2025, e altre ispirate a famosi programmi “tematici” di MTV come Yo! MTV Raps, quello dedicato all’hip hop; MTV Unplugged, che trasmetteva concerti in acustico; e 120 Minutes, in cui venivano recensite le novità della musica alternativa statunitense.

La persona che l’ha creato, che su Reddit si chiama ShillyLou, ha detto che finora ha embeddato più di 27mila video da YouTube, e che continuerà ad aggiornare il sito.

– Leggi anche: MTV ha chiuso diversi canali di solo musica