Il video e le foto della nuova Ferrari che gareggerà nel Mondiale 2026 di Formula 1

La scuderia italiana Ferrari ha presentato a Maranello (Modena) la SF-26, cioè l’auto da corsa con cui gareggerà al prossimo Mondiale di Formula 1. È più piccola e più leggera della scorsa SF-25 e quando accelera fa un rumore diverso, per via delle nuove regole sulle auto della prossima stagione. I piloti che la guideranno, invece, saranno gli stessi del 2025: l’inglese Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc.

Su questa macchina – più bianca dell’anno scorso – ci sono parecchie aspettative, perché la Ferrari non vince un Mondiale dal 2007 e l’anno scorso ha avuto una stagione molto deludente. Leclerc e Hamilton sono arrivati rispettivamente quinto e sesto nella classifica piloti, e la Ferrari è arrivata quarta in quella costruttori. Le nuove regole della Formula 1, poi, avranno probabilmente un’impatto notevole sulla competizione, rendendola (almeno in un primo momento) un po’ più equilibrata.

La nuova macchina della Ferrari ha già fatto un po’ di giri in pista durante la giornata di presentazione, ma si capirà qualcosa sulla sua effettiva competitività solo ai primi test ufficiali, che inizieranno l’11 febbraio.

Il vero e proprio Mondiale 2026 inizierà l’8 marzo e finirà il 4 dicembre. Non ci sarà più il Gran Premio di Imola (all’Italia rimarrà solo quello di Monza), che sarà sostituito da quello di Madrid. Per il resto il calendario sarà lo stesso: cambierà solo qualche data e ci saranno sempre sei gare sprint, ma in posti diversi. Sono gare più corte, che si tengono il giorno prima dei Gran Premi e durano circa mezz’ora.