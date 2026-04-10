Il video degli studenti italiani che cantano l’inno di Mameli a Sergio Mattarella per le strade di Praga

Venerdì mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato salutato da tanti turisti italiani mentre passeggiava per le strade di Praga, in Repubblica Ceca, dove si trova per una visita istituzionale. In particolare mentre stava percorrendo il ponte Carlo, famoso monumento storico di Praga, un gruppo di studenti italiani lo ha salutato e ha iniziato a cantare l’inno nazionale scritto da Goffredo Mameli.

Un video, condiviso anche sulla pagina YouTube del Quirinale, mostra un uomo, probabilmente uno degli insegnanti, che si avvicina a Mattarella e gli dice che il gruppo arriva da Caltanissetta, mentre il presidente ringrazia i ragazzi e stringe loro le mani. Si sente poi Mattarella che augura loro una «buona passeggiata sotto la neve».

Durante la sua visita ufficiale in Repubblica Ceca, tra giovedì e venerdì, Mattarella ha incontrato il presidente del paese Petr Pavel, il presidente della Camera dei deputati Tomio Okamura e quello del Senato Miloš Vystrčil.

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