Il primo trailer del sequel di Joker, con Lady Gaga

È stato pubblicato in primo trailer di Joker: Folie à Deux, sequel del film Joker del 2019, che era basato sul famoso antagonista di Batman, interpretato da Joaquin Phoenix.

Il trailer in lingua originale

Il film del 2019 ottenne un grosso successo di pubblico e di critica: vinse tra le altre cose il Leone d’oro al Festival di Venezia, e Phoenix vinse il premio Oscar come miglior attore protagonista. Del sequel al momento non si sa molto, tranne che sarà diretto ancora da Todd Phillips e che ci sarà di nuovo Phoenix, insieme però alla cantante Lady Gaga, che interpreterà il ruolo di Harley Quinn, che nei fumetti di Batman è partner di Joker, sia dal punto di vista sentimentale che nelle sue azioni criminali. Il film uscirà in Italia il prossimo 2 ottobre.

Il trailer in italiano