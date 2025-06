Il video del senatore statunitense ammanettato per aver interrotto una conferenza stampa del governo

Un senatore del Partito Democratico statunitense, Alex Padilla, eletto in California, è stato bloccato a terra e ammanettato dall’FBI per aver provato a fare delle domande durante una conferenza stampa della segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi Noem, che nell’amministrazione di Donald Trump si occupa anche della gestione dell’immigrazione. L’episodio è stato filmato da molte delle persone presenti e i video sono circolati moltissimo online nelle ore successive.

Padilla aveva interrotto una risposta di Noem provando ad avvicinarsi al podio, ma con un atteggiamento molto tranquillo. Alcuni agenti della scorta della segretaria, vestiti in borghese, l’hanno circondato e l’hanno rapidamente spinto fuori dalla stanza mentre stava parlando; appena fuori sono intervenuti tre agenti dell’FBI, la polizia federale, che l’hanno spinto a terra e ammanettato dietro alla schiena.

L’episodio si inserisce nello scontro in corso da una settimana fra i rappresentanti politici della California, fra cui il governatore Gavin Newsom, e l’amministrazione federale statunitense di Donald Trump sulle espulsioni dei migranti e sulla gestione delle proteste di Los Angeles. Padilla è stato liberato poco dopo grazie all’intervento di un altro funzionario dell’amministrazione e ha detto di non essere stato detenuto; non è chiaro se gli agenti lo avessero riconosciuto quando sono intervenuti, nonostante lui avesse detto subito di essere un senatore.