Lo scontro tra due jet militari statunitensi durante uno spettacolo aereo
Domenica in Idaho, negli Stati Uniti, si sono scontrati due jet militari che stavano partecipando al Gunfighter Skies Air Show, un’esibizione aerea organizzata presso la base militare di Mountain Home. I due aerei stavano andando nella stessa direzione, erano uno sopra all’altro ed erano molto vicini quando a un certo punto si sono toccati, rendendo impossibile continuare a pilotarli. I due equipaggi, composti da due persone ciascuno, sono riusciti a eiettarsi con successo, atterrando in sicurezza con un paracadute.
Una volta precipitati a terra i due aerei hanno preso fuoco, ma nessuno è rimasto ferito poiché l’impatto con il suolo è avvenuto a circa 3 chilometri dalla base, in una zona non abitata e distante rispetto a dove si trovava il pubblico. I velivoli coinvolti erano due EA-18G Growler, aerei da guerra prodotti dalla società statunitense Boeing. Ognuno costa circa 60 milioni di euro.