Il video di Satisfaction Skank, di cui i Rolling Stones hanno autorizzato la pubblicazione dopo 25 anni

Dopo oltre 25 anni il gruppo musicale dei Rolling Stones ha accettato di pubblicare ufficialmente Satisfaction Skank, una canzone fatta dal rapper Fatboy Slim mettendo insieme la sua nota canzone The Rockafeller Skank con quella famosissima dei Rolling Stones (I Can’t Get No) Satisfaction, senza però avere la loro autorizzazione. La canzone era circolata moltissimo fra anni Novanta e Duemila tramite registrazioni clandestine e illegali, soprattutto perché in quel periodo cominciò a essere scaricata e scambiata su servizi di condivisione di file musicali come Napster: finora non ne era mai stata pubblicata una versione ufficiale.

In questi anni Fatboy Slim, il nome con cui è noto al pubblico il disc jockey e produttore discografico Quentin Leo Cook, ha chiesto più volte alle persone che si occupano di gestire i diritti musicali dei Rolling Stones il permesso di pubblicare la canzone, senza però ottenerlo mai. Ora lo ha ottenuto e la canzone è stata pubblicata: il video è diretto da Tom Furse, del gruppo musicale The Horrors, che ha utilizzato l’intelligenza artificiale per modificare alcune foto d’archivio dei Rolling Stones.

