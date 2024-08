Sabato sera una ruota panoramica ha preso fuoco all’Highfield Festival, un festival musicale che si tiene vicino a Lipsia, in Germania: oltre 30 persone si sono ferite, ha detto la polizia tedesca, ma tranne in un paio di casi in modo non grave e prevalentemente per aver inalato il fumo. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incendio, che si è sviluppato a partire da una cabina, espandendosi poi in quelle adiacenti.