Il motivo per cui “Mr. Bean” fu distribuito più tardi in Italia, secondo Rowan Atkinson

L’attore britannico Rowan Atkinson, noto soprattutto per la sua interpretazione del personaggio Mr. Bean, ha scherzosamente raccontato durante il Graham Norton Show, un celebre talk show della BBC, che la distribuzione della serie Mr. Bean in Italia fu ritardata perché voleva venirci in vacanza senza essere continuamente riconosciuto.

Nel Regno Unito la serie fu trasmessa da ITV dal 1º gennaio 1990 al 15 dicembre 1995. In Italia, in effetti, arrivò più tardi: le prime tracce della trasmissione degli episodi di Mr. Bean risalgono all’estate del 1995; cominciarono poi a essere trasmessi regolarmente da Canale 5 nel 1997.

Nel video Atkinson dice che per qualche anno la strategia funzionò, e che effettivamente riusciva a fare le vacanze in Italia perché nessuno aveva idea di chi fosse. Dice però che quando la serie e il primo film arrivarono anche qui, il pubblico italiano fu tra quelli che li accolsero con più entusiasmo.