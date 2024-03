La testata per cui l’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa rischia il posto

Domenica al termine della partita di Seria A Lecce-Verona, finita 0-1, l’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa ha tirato una testata all’attaccante del Verona Thomas Henry, che stava battibeccando con il difensore leccese Marin Pongracic. Parlando con Sky, D’Aversa ha detto che il suo «intento iniziale era quello di dividere tutti», ma che Henry aveva «continuato a provocare». Il Lecce ha condannato «fermamente il gesto del proprio allenatore» e secondo i principali quotidiani sportivi starebbe valutando di esonerarlo.

Ma vogliamo parlare della testata di D’Aversa ad Henry? Follia pure.#LecceVerona pic.twitter.com/3Asjaj2rh7 — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) March 10, 2024

«Sicuramente non sono entrato in campo per dare una testata a un giocatore e non è stato nulla di premeditato», ha detto D’Aversa a Sky, scusandosi per il gesto e aggiungendo di aver parlato con i dirigenti del Verona, che prima della vittoria di domenica aveva 2 punti in classifica in meno del Lecce. Entrambe le squadre sono vicine alla zona retrocessione.

In un successivo post pubblicato su Instagram, D’Aversa ha scritto di essere «venuto a contatto testa a testa con Henry» e non di averlo colpito «con una testata». Pur chiedendo di nuovo scusa, ha detto di essersi «lasciato trascinare dalla foga» e di aver «perso lucidità, ma non al punto di colpire un’altra persona». Secondo i quotidiani sportivi se il Lecce decidesse di esonerarlo il suo sostituto più probabile sarebbe l’ex calciatore Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari nel 2021 e dello Spezia nel 2023.