I 4 rigori (su 5) parati dal portiere del Paris Saint-Germain nella finale di Coppa Intercontinentale

Si è giocata mercoledì in Qatar la finale della Coppa Intercontinentale, un nuovo-vecchio torneo di calcio che esiste dallo scorso anno e a cui partecipano le vincitrici delle sei competizioni continentali per club. In finale si sono affrontate il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima Champions League, e il Flamengo, che di recente ha vinto la Copa Libertadores. Dopo i tempi regolamentari e i supplementari la partita era ancora sull’1-1 ed è quindi andata ai tiri di rigore, nei quali il protagonista assoluto è stato il portiere russo del Paris Saint-Germain Matvej Safonov, che ha parato 4 rigori su 5 (calciati non benissimo dai giocatori del Flamengo, va detto) ha consentito alla sua squadra di vincere, per due rigori segnati a uno. Anche il Paris Saint-Germain, insomma, ne ha sbagliati due: uno è stato parato e un altro è stato tirato fuori.

Safonov ha 26 anni e a inizio stagione veniva considerato il secondo portiere del Paris Saint-Germain, che in estate ha acquistato dal Lille il francese Lucas Chevalier per circa 40 milioni di euro, con l’obiettivo di farne il sostituto di Gianluigi Donnarumma (passato al Manchester City). Chevalier però non ha convinto del tutto e in breve Safonov è diventato titolare: finora il francese ha giocato 4 partite di campionato, Safonov 10.