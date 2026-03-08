Atle Lie McGrath si è preso una piccola rivincita dopo le deludenti Olimpiadi invernali

Domenica lo sciatore norvegese di 25 anni Atle Lie McGrath ha vinto la gara di Coppa del Mondo di slalom speciale, una delle discipline tecniche dello sci alpino. La gara si è svolta a Kranjska Gora, in Slovenia, ed è stata significativa per lui: non solo perché ha vinto di un solo centesimo sul connazionale Henrik Kristoffersen, avvicinandosi sempre di più alla vittoria della Coppa del Mondo di categoria; ma anche perché è stata una sorta di rivincita. Era infatti la prima gara di Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che sono state piuttosto deludenti per lui.

Alle Olimpiadi McGrath era lo slalomista più forte e atteso, e come da pronostico nella prima manche della gara era in testa alla classifica. Tuttavia nella seconda e ultima manche aveva fatto un errore ed era uscito. La sua reazione era stata memorabile: frustrato e arrabbiato, McGrath aveva lanciato in aria i bastoncini, si era tolto gli sci, aveva superato le reti di protezione della pista di Bormio ed era entrato a piedi nel bosco. Lì si era sdraiato sulla neve, restando fermo per diversi minuti, finché alcuni addetti non lo avevano convinto a rimettere gli sci, tornare in pista e concludere almeno la manche tagliando il traguardo. Aveva poi detto che voleva solo stare un attimo tranquillo.

Finite le Olimpiadi, McGrath aveva commentato questa sua delusione personale su Instagram:

Ho passato l’ultima settimana a pensare molto al motivo per cui ho scelto di vivere la vita che vivo. Tutti i sacrifici che faccio, il tempo passato lontano dalle persone che amo e tutta la pressione che ne deriva.

Lo faccio per vincere gare o medaglie? No. Lo faccio per diventare uno sciatore che la gente ricorderà? No. Lo faccio perché mi fa provare qualcosa.

McGrath rimane comunque uno degli slalomisti più forti della sua generazione, ma vista la clamorosa sconfitta alle Olimpiadi era molto atteso in Coppa del Mondo. Poco prima della sua prima discesa, la stessa regia televisiva aveva mostrato il bosco accanto alla pista, alludendo alla camminata di Bormio. Dopo aver vinto la prima manche, nella gara di Kranjska Gora McGrath si è trovato di nuovo nella situazione di dover gestire la pressione di confermarsi.

La gara finale della Coppa del Mondo di slalom sarà il 21 marzo a Lillehammer, in Norvegia. Con la vittoria di domenica, McGrath è primo in classifica a 552 punti, con 41 punti di vantaggio su Lucas Pinheiro Braathen.