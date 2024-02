Questo tiro in River Plate-Boca Juniors ha preso la traversa o è stato solo intercettato dal portiere?

Domenica in Argentina durante la partita River Plate-Boca Juniors molti telespettatori hanno segnalato di aver percepito un’anomalia dopo un calcio di punizione tirato verso la porta: la palla sembra andare verso la traversa, si sente un rumore di pallone che sbatte contro la traversa, ma in realtà l’azione prosegue con la palla nelle mani del portiere.

La jugada FANTASMA del Superclásico con ZOOM y en CÁMARA LENTA: ¿qué pasó ahí? 😳😳😳#LPFxTNTSports pic.twitter.com/tsgv0GMmtq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2024

La partita era il derby valido per la Coppa Argentina fra le due squadre più importanti e vincenti di Buenos Aires e dell’Argentina, definito anche “Superclasico”: nel calcio sudamericano e spagnolo un clasico è appunto un derby, ma anche una partita in cui si scontrano club dalla grande storia e rivalità (come Real Madrid e Barcellona, per esempio). Per questo la diretta della partita è stata molto vista e l’azione del calcio di punizione battuto da Ezequiel Barco del River Plate e parato da Sergio Romero del Boca Juniors è stata molto commentata sui social network. Molti hanno espresso teorie più o meno serie o fantasiose, che chiamano in causa “illusioni ottiche”, errori dei software di “intelligenza artificiale” o altri oggetti in campo. Alcuni hanno evidenziato come nelle immagini frame per frame ci sia effettivamente un altro oggetto, o una luce bianca, che sembra passare contemporaneamente alla palla. Su alcuni media argentini si ipotizza che fosse un uccello, passato proprio nello stesso momento del pallone.

ENLOQUEZCO CON LA JUGADA FANTASMA. Acá frame x frame. pic.twitter.com/V7jjHZyLl1 — Sancho (@SanchoJuan22) February 25, 2024

Nelle immagini della Lega calcio argentina, da un’altra inquadratura, non sembra invece succedere nulla di particolare: l’impressione dalle riprese televisive potrebbe arrivare da un effetto ottico e da un contemporaneo rumore simile a quello della palla che sbatte sulla traversa.